Jalgaon News : पालिकेतर्फे विकसित होणार हरितपट्टे; अमळनेरला योजना

अमळनेर (जि. जळगाव) : शहरात भौतिक विकासासह पर्यावरण संतुलित रहावे आणि वाढते तापमान नियंत्रित राहावे, यासाठी नगरपरिषदेने वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेत हरित पट्टे विकसित करणे सुरू केले आहे.

काँक्रिट आणि डांबरी रस्ते यामुळे तापमानात वाढ होते. त्यामुळे मानवी जीवनावर परिणाम होतात. तसेच वाढत्या वस्तीमुळे बांधकामे होत आहेत. परिणामी वृक्षतोड देखील होत आहे. पर्यावरण असंतुलित होत आहे.

वृक्षलागवडीच्या अनेक योजना दरवर्षी अंमलात येतात. मात्र रोपे लावली की त्याची निगा राखली जात नाही, संरक्षण मिळत नाही, तसेच जनावरे झाडे खाऊन टाकतात, म्हणून वृक्ष लागवडीचे उपक्रम यशस्वी होत नाहीत.

म्हणून नगरपरिषदेने वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेत शहराबाहेर नगरपरिषद हद्दीत धुळे रोड, चोपडा रोड आणि टाकरखेडा रस्त्यांवर १५०० झाडे लावली आहेत. (Green belts tree plantation to be developed Scheme by municipality of Amalner Jalgaon)

झाडांना दिले नंबर

नगरपरिषदेने १५ ते २० लाख रुपये निधी खर्च करून पाच ते सहा फुटाची एकूण १५०० झाडे लावली असून ठेकेदाराला तीन वर्षांपर्यंत ती जगविण्याची जबाबदारी दिली आहे. झाडांना जनावरे तसेच वारा वादळापासून संरक्षण म्हणून जाळ्या लावण्यात आल्या आहेत. त्यांच्यावर नंबर टाकण्यात आले आहे. दररोज तिन्ही रस्त्यावर तसेच नदीकाठी झाडांना नियमित पाणी टाकले जाते.

"नंबर टाकल्यामुळे खरोखर किती झाडे लावली, हे आपोआप कळते. आणि एखादे झाड मोडले, जळाले हे नंबरवरून शोधणे सोपे जाते. ते पुन्हा लावण्याची आणि जगविण्याची जबाबदारी ठेकेदाराची आहे." -प्रशांत सरोदे, मुख्याधिकारी, अमळनेर