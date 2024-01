Jalgaon News : बाळासाहेबांचे विचार विकास, संस्काराची शिदोरी : पालकमंत्री पाटील

Jalgaon News : शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी हिंदू व मराठी जनतेच्या हितासाठी आपले आयुष्य अर्पण केले. त्यांनी प्रखर हिंदुत्वाचा विचार मांडला. त्यांनी दिलेला विचार प्रमाण मानून बाळासाहेबांच्या ८० टक्के समाजकारण आणि २० टक्के राजकारण या मूलमंत्रानुसार समाजकारणाचा वसा जोपासत आहोत.

शिवसेना प्रमुखांचे विचार म्हणजे विकास व संस्काराची शिदोरी आहे. (Guardian Minister Gulabrao Patil statement of Balasaheb thoughts and development foundation of culture)