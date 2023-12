Gulabrao Patil News : आग पीडितांना योजनेतून घरकुल देणार : पालकमंत्री गुलाबराव पाटील

Gulabrao Patil News : तालुक्यातील साकरे गावात आगीमुळे घर व मालमत्तांचे नुकसान झालेल्या चारही कुटुंबास शासनाच्या मोदी आवास योजनेतून घरकुल देण्यात येतील, अशी ग्वाही राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी गुरुवारी(ता. २१) येथे दिली.

शासन या पीडीत कुटुंबाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, असा विश्वासही पालकमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.(Guardian Minister Gulabrao Patil statement of Fire victims will be given shelter under scheme jalgaon news)