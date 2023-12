Gulabrao Patil News : जिल्हा परिषदेच्या सर्व वर्गखोल्या होणार प्रकाशमान; 1,800 शाळांना लाभ

Gulabrao Patil News : पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जिल्ह्यातील १ हजार ८२१ जिल्हा परिषद शाळांच्या बळकटीकरणासाठी ४ कोटी ५३ लाखांचा निधी जिल्हा नियोजनाच्या माध्यमातून मंजूर केला आहे. त्यामुळे आता जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांचं रूपडं पालटणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली‌.

जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जळगाव जिल्हा परिषदेच्या सर्व वर्ग खोल्या प्रकाशमान होणार आहेत.(gulabrao patil statement of All classrooms of Zilla Parishad will be bright jalgaon news)