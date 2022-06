Jalgaon : 50 हजारासाठी विवाहितेचा छळ; सासरच्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल

By

चाळीसगाव (जि. जळगाव) : बांधकामासाठी (building material) लागणाऱ्या वस्तू खरेदीसाठी माहेरून ५० हजार रुपये घेऊन ये, असे सांगून विवाहितेचा छळ (Married Women Harassment) केल्याप्रकरणी ओझर (ता. चाळीसगाव) येथील विवाहितेच्या तक्रारीवरून शहर पोलिसांत पतीसह सासरच्यांविरूद्ध (In laws) गुन्हा दाखल झाला आहे. (harassment of married woman for Rs 50000 jalgaon crime News)

ओझर येथील २२ वर्षीय विवाहितेचा विवाह गावातील सचिन सुरेश जाधव याच्याशी २५ फेब्रुवारी २०१८ ला झाला. विवाहानंतर तीन महिने विवाहितेला सासरच्यांनी चांगली वागणूक दिली. त्यानंतर मात्र बांधकामासाठी लागणाऱ्या प्लेट्स व इतर वस्तू खरेदीसाठी तिने तिच्या आईवडिलांकडून ५० हजार रुपये आणावेत, असा तगादा लावला. मागणी पूर्ण होत नसल्याने विवाहितेचा छळ करण्यास सुरवात केली. विवाहितेच्या आईवडिलांची परिस्थिती हलाखीची असल्याने तिने पैसे आणण्यास नकार दिला.

त्यावर लग्नात तिच्या आईवडिलांनी दिलेली पाच तोळे सोन्याची पोत व चांदीचे दागिणे अंगावरून काढून ४ सप्टेंबर २०२० ला रात्री दहाच्या सुमारास तिला सासरच्यांनी घराबाहेर काढले. त्यानंतर ती माहेरी आली असतानाही तिला सासरच्यांकडून त्रास त्रास देणे सुरूच होते. त्यामुळे तिने जळगावच्या महिला दक्षता समितीकडे तक्रार केली. मात्र, त्या ठिकाणी सासरच्यांनी हजेरी लावली नाही. दक्षता समितीकडून मिळालेल्या पत्रानुसार, विवाहितेचा पती सचिन सुरेश जाधव, सासरे सुरेश सुखदेव जाधव, सासू संगीता सुरेश जाधव व दीर नितीन सुरेश जाधव यांच्याविरुद्ध बुधवारी (ता. १) दुपारी गुन्हा दाखल झाला आहे.

