Jalgaon: हतनूर धरणाचे २२ दरवाजे उघडले, तापीत ५० हजार क्युसेकने विसर्ग; नदीकाठच्या गावांना इशारा

जळगाव: शहरासह जिल्ह्यात दोन दिवसांपासून समाधानकारक पाऊस होत आहे. जिल्ह्याच्या पूर्व भागात विशेषतः हतनूर मोठ्या प्रकल्प पाणलोट क्षेत्रात तब्बल २८ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. यामुळे तापी आणि पूर्णा नदी पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या पावसामुळे हतनुर प्रकल्प पाणलोट क्षेत्रात पाण्याची आवक वाढ झाली. यामुळे हतनूर प्रकल्पाचे २२ दरवाजे १ मीटरने उघडण्यात आले आहेत. .तापी नदीपात्रात ५० हजार ४९५८२ क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग केला जात आहे. यामुळे तापी नदीला पुराचे स्वरूप आले असून नदीकाठच्या गावातील नागरिकांचा सतर्कतेचा इशारा जिल्हा प्रशासनाने दिला आहे. मागील दोन दिवसापासून विदर्भात अकोला, मध्य प्रदेशात जोरदार पाऊस सुरू आहे. यामुळे पूर्णा आणि तापी नदी पाणलोट क्षेत्रात पाण्याची आवक मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील मोठ्या प्रकल्पापैकी हतनूर प्रकल्प पाणलोट क्षेत्रात तब्बल १४.९१ दशलक्ष घनमीटर पाण्याची आवक होत आहे..Marathwada: सहकार क्षेत्रात मोठा चमत्कार! ९८ पैकी ९८ मतं एकाच उमेदवाराला! विरोधकांचा पूर्ण सुफळा साफ; संजना जाधव यांचा ऐतिहासिक विजय.हतनूर प्रकल्प पाणलोट क्षेत्रात होत असलेली आवक पहाता पूर नियंत्रणासह प्रकल्प सुरक्षिततेच्या कारणास्तव शनिवार (ता.४) पहाटे ८ दरवाजे अर्धा मीटरने उघडून ११ हजार क्यूसेक प्रवाह तापी नदीपात्रात सोडण्यात आला होता. दुपारनंतर हतनूर प्रकल्पात पाण्याची आवकेत वाढ.झाल्याने जुलैत प्रथमच हतनूर प्रकल्पाचे २२ दरवाजे १ मीटरने उघडून सुमारे ५० हजार क्युसेकचा प्रवाह तापी नदीपात्रात प्रवाहित करण्यात आला आहे. धरणात २८९.०० दशलक्ष घनमीटर (७४.४८ टक्के) एकूण पाणीसाठा, तर १५६.०० दशलक्ष घनमीटर (६१.१८ टक्के) जिवंत पाणीसाठा उपलब्ध आहे..Maharashtra Farmers: पीकविमा योजनेत डिजिटल सर्वेक्षण बंधनकारक, चार प्रमुख बदल; फसवणूक केल्यास ५ वर्षे कोणताच लाभ नाही.हतनूर प्रकल्प पाणलोट क्षेत्रात पाण्याची आवक वाढत राहिल्यास विसर्गात अजून वाढ करण्याची शक्यता प्रकल्प प्रशासनाकडून वर्तविण्यात आली आहे. त्यामुळे तापी नदीकाठच्या गावांना प्रशासनाने सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. जिल्ह्याच्या पूर्व भागात होत असलेल्या पावसामुळे अन्य मध्यम आणि लघू प्रकल्प देखील पूर्ण क्षमतेने भरण्याच्या मार्गावर आहेत..अनेर धरणाचे चार दरवाजे उघडलेगणपूर : येथून जवळच असलेल्या अनेर मध्यम प्रकल्पाच्या पाणीपातळीत वाढ झाल्याने धरणाचे चार दरवाजे ५० सेंटीमीटरने उघडण्यात आले असून अनेर नदीपात्रात पाच हजार ७८० क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सोडण्यात आला आहे. त्या निमित्ताने अनेर नदीला या वर्षाच्या पावसाळ्यातील पहिला पूर आला आहे. शुक्रवारी (ता. ३) धरणाच्या पाणीपात्रात पंधरा मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली असून शनिवार (ता. ४) पर्यंत ५५ मिलिमीटर पाऊस धरण परिसरात झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे. धरणात सध्या ४४ टक्के पाणीसाठ आहे..पाऊस बुधवारपर्यंत मुक्कामालाराज्यात अनेक ठिकाणी सुरू असलेल्या पावसाचा जोर आणखी तीन ते चार दिवस कायम राहण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) वर्तविली आहे. येत्या ८ जुलैपर्यंत उत्तर कोकण आणि उत्तर मध्य महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी अतिवृष्टीची शक्यता असल्याचे हवामानशास्त्रीय मॉडेलमधून दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.