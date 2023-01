Jalgaon News : आयुक्त पदाबाबत आज सुनावणी

By

जळगाव : महापालिकेच्या आयुक्तांच्या बदलीचा वाद ‘मॅट’मध्ये सुरू आहे. सोमवारी (ता. १६) दुपारी तीनला सुनावणी होणार आहे.

जळगाव महापालिकेच्या तत्कालीन आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड या पुणे येथे शासकीय ट्रेनिंगसाठी गेले असताना, त्यांची अचानक बदली करण्यात आली. (Hearing today regarding post of Commissioner of Municipal Corporation Jalgaon News)

तसेच त्यांच्या जागी देवीदास पवार यांची आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, ही बदली एकतर्फी करण्यात आली असून, डॉ. विद्या गायकवाड यांना दुसरीकडे नियुक्ती देण्यात आलेली नाही.

त्यामुळे डॉ. गायकवाड यांनी मॅटमध्ये धाव घेतली होती. मात्र, ‘मॅट’मध्ये महिन्याभरापासून ‘तारीख पे तारीख’ देण्यात येत असून, याप्रकरणी निकालाची प्रतीक्षा आहे. सोमवारी निकाल लागण्याची अपेक्षा आहे.

