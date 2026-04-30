Jalgaon Summer Heat : विमानांनाही उष्णतेची झळ! प्रवासीसंख्येत कपात, मुंबई-अहमदाबाद फेऱ्यांतही घट

जळगाव - जिल्ह्यातील तापमानाचा पारा ४४ अंश सेल्सिअसच्या वर गेल्याने नागरिक त्रस्त आहेत. या उष्णतेचा परिणाम आता जळगाव विमानतळावरील विमानसेवेवरही दिसू लागला आहे. विमान उड्डाणासाठी आवश्यक असलेला हवेचा दाब उष्ण वातावरणामुळे कमी असल्याने विमान कंपन्यांना विमान सुरक्षित उड्डाण करण्यासाठी प्रवासीसंख्या व सामानाचे वजन कमी करावे लागत आहे. त्यामुळे अलायन्स विमान कंपनीकडून मुंबई, अहमदाबाद ही आठवड्याला चार दिवस असलेली सेवा दोन दिवसांवर केली आहे..सध्या जळगाव विमानतळावरून अलायन्स एअर कंपनीची मुंबई व अहमदाबाद सेवा सुरू आहे. २ मेपासून दिल्ली व इंदूर ही सेवा सुरू होणार आहे. तसेच फ्लाय ९१ कंपनीकडून गोवा, पुणे व हैदराबादसाठी विमानसेवा उपलब्ध आहे. मात्र, उष्णतेमुळे विमान कंपन्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.अलायन्स एअरच्या प्रतिनिधींनी दिलेल्या माहितीनुसार, उड्डाणाच्या वेळी आवश्यक असलेला हवेचा दबाव कमी मिळत असल्याने विमानाचे वजन कमी करावे लागत आहे. परिणामी ७० आसनी विमानात केवळ ४० ते ५० प्रवाशांनाच प्रवासाची परवानगी दिली जात आहे. सामानाचे वजनही मर्यादित ठेवावे लागत आहे. यामुळे प्रवाशांना असुविधा होत असून, विमान कंपन्यांचे आर्थिक नुकसानही वाढत आहे. जळगाव विमानतळाची धावपट्टी सध्या १७०० मीटरची आहे. प्रत्यक्षात विमानांना उड्डाणासाठी १५०० मीटरचा वापर होत आहे..तज्ज्ञांच्या मते, उष्णतेच्या परिस्थितीत विमानांना अधिक लांब धावपट्टीची गरज असते. त्यामुळे विमानतळ विकास योजनेत धावपट्टी २५०० मीटरपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. हा विस्तार झाल्यास विमानांना सुरक्षित व सुलभ उड्डाण घेणे शक्य होईल. विमानतळामधील परिसर पूर्णपणे मोकळा ठेवावा लागत असल्याने धावपट्टी व एप्रोन (विमान थांबण्याचे ठिकाण) येथील तापमान अधिक असते. त्यात एप्रोनचा परिसर हा काँक्रिटचा असल्याने येथे २ ते ३ अंश सेल्सिअसने अधिकचे तापमान असल्याचे माहिती विमानतळ प्राधिकरणाकडून मिळाली आहे..विमानतळावरील अडचणीपारा ४४ अंशांवर गेल्याने हवेचा दाब कमीआखूड धावपट्टीमुळे तांत्रिक अडथळेसुरक्षित उड्डाणासाठी केवळ ५० प्रवाशांनाच प्रवेशधावपट्टी विस्ताराची मागणी ऐरणीवरफेऱ्या दोन दिवसांवरप्रवाशांच्या वजनावर कात्री .असा होतो हवामानाचा परिणामउष्णतेमुळे हवेचा घनत्व (एअर डेन्सिटी) कमी होतो.हवेचा दबाव कमी मिळाल्याने उड्डाण घेण्यासाठी लांब धावपट्टी लागते.अशा वेळी विमान कंपन्या वजन कमी करतात म्हणजे प्रवासी संख्या व सामान कमी करून विमान हलके केले जाते.विमानाची एकूण वजनाची आकडेवारीविमान (ओईडब्ल्यू) : १२ टन, इंजिन : १ टनप्रवासी-सामान : ६-७ टन (पूर्ण भरले असताना)इंधन : ३ ते ५ टनएकूण एमटीओडबल्यू (मॅक्सिमम टेक ऑफ वेट) : २३ टन .वाढलेल्या तापमानाचा प्रभाव विमानसेवेवर देखील पडत आहे. तापमानामुळे विमानाला उड्डाण करण्यास हवा तेवढा दाब मिळत नसल्याने विमानाचे वजन कमी करण्यासाठी प्रवाशांची संख्या कमी करून वजन कमी करावे लागत आहे. त्यासाठी जळगाव विमानतळावरील धावपट्टीचा विस्तार लवकर होण्याची गरज आहे.- हर्षकुमार त्रिपाठी, संचालक, जळगाव विमानतळ प्राधिकरण.