जळगाव - शहरासह जिल्ह्यात उन्हाचा तडाखा असह्य होत असून, जिल्ह्यातील तापमानाचा पारा ४३.३ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविला गेला. रविवारी (ता.२६) तापमान ४४ अंशांपर्यंत पोहोचले असल्याने उन्हाच्या उष्ण झळादेखील तीव्र स्वरूपात जाणवत आहेत. दरम्यान, वाढत्या उष्णतेने जळगावकर अक्षरशः होरपळून निघत आहेत. पुढील दोन दिवस तापमानातील ही तीव्रता अशीच कायम राहणार असून, उष्णतेची तीव्रता अधिक वाढण्याची शक्यतादेखील वर्तविली जात आहे..राज्यात मागील तीन ते चार दिवसांपासून तापमानाचा पारा तीव्र स्वरूपात वाढत आहे. विदर्भातील सर्वच प्रमुख शहरांमधील तापमान ४५ अंशांच्याजवळ पोहोचले आहे. अकोला, नागपूरनंतर जळगाव जिल्ह्यात सर्वाधिक तापमानाची नोंद आज रविवारी झाली आहे. मागील तीन दिवसांपासून जळगाव शहरासह जिल्ह्यातील तापमानाचा पारा सलगपणे ४३ अंशांच्यावर राहिला आहे. यानंतर प्रथमच तापमानाचा पारा ४४ अंशांच्यावर गेलेला आहे..दोन दिवस उष्णतेची लाटगेल्या तीन दिवसांपासून जिल्ह्यातील तापमानाचा पारा वाढला आहे. आज रविवारीदेखील पारा वाढलेला होता. उन्हाचा तडाखा दुपारी १२पर्यंत अधिक तीव्र होत असून, त्यामुळे घराबाहेर पडणेही मुश्किल झालेले आहे. दुपारच्या सुमारास रस्त्यावरून जाताना जणूकाही आगीजवळच उभे असल्याची जाणीव होत आहे. परिणामी बाजारपेठा व रस्त्यांवर दुपारच्या सुमारास शुकशुकाट पाहायला मिळत आहे. कडक उन्हामुळे अंगाची लाहीलाही होत असून, उष्णतेच्या झळा सायंकाळपर्यंत कायम राहत आहेत. दरम्यान, पुढील ७२ तास जळगावकरांसाठी महत्त्वाचे राहणार आहेत. येत्या २८ एप्रिलपर्यंत तापमानाचा पारा ४४ अंशांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे..एप्रिलमध्येच 'मे हीट'चा तडाखाजळगाव शहरासह जिल्ह्यात सध्या उष्णतेचा कहर पाहावयास मिळत आहे. यात आता दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. विशेष म्हणजे दरवर्षी मे महिन्यात जाणवणारा उन्हाचा तडाखा यंदा एप्रिलच्या अंतिम आठवड्यातच जाणवत आहे. पारा वाढल्याने वाढत्या उष्णतेने जळगावकर अक्षरक्ष: होरपळून निघत आहेत. दुपारीच नव्हे, तर सकाळी नऊपासूनच उन्हाचे तीव्र चटके जाणवत आहेत. सायंकाळी सातनंतरदेखील उष्णतेच्या झळा जाणवत असल्याने नागरिक हैराण झालेले आहेत.