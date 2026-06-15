MPSC Exam : स्पर्धा परीक्षेत इतिहासाने फोडला घाम; गणित सोपे, वेळेअभावी पेपर आव्हानात्मक

जळगाव - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) राज्यभरात महाराष्ट्र गट-क संयुक्त पूर्वपरीक्षा रविवारी (ता. १४) झाली. एकूण १०० गुणांसाठी १०० प्रश्नांचा हा पेपर होता. इतिहास विषयाने सर्वाधिक घाम फोडला, तर गणिताचे प्रश्न तुलनेने सोपे असले तरी प्रश्नांची लांबी अधिक असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना वेळेचे व्यवस्थापन करणे कठीण गेले, अशा प्रतिक्रिया परीक्षार्थींनी दिल्या..शहरातील ३२ केंद्रावर ही परीक्षा झाली. एकूण आठ हजार ३८५ परीक्षार्थी होते. त्यापैकी सहा हजार ४२७ परीक्षार्थींनी परीक्षा दिली, तर १,९५८ उमेदवारांनी पेपरला दांडी मारली. परीक्षेमुळे सकाळी दहा ते दुपारी एकपर्यंत परीक्षा केंद्रांवर व बाहेर गर्दीचे वातावरण होते. ही परीक्षा एक तासाची होती. अनेक प्रश्नांत दोन किंवा अधिक पर्याय जवळपास सारखे वाटत असल्याने विद्यार्थ्यांना अचूक उत्तर निवडताना अडचणी आल्या. विज्ञानाचे प्रश्न सोपे होते. काही प्रश्नांत मराठी मजकूर व त्याच्या इंग्रजी भाषांतरात तफावत दिसून आली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला..काही प्रश्नांत अडचणीराज्यघटना विषयावरील प्रश्न सरळ, अभ्यासक्रमाभिमुख होते. अर्थशास्त्र विषयात मात्र, मोठ्या प्रमाणावर आकडेवारीवर आधारित प्रश्न विचारण्यात आले होते. विविध योजनांशी, आर्थिक निर्देशांकांशी व सांख्यिकीय माहितीशी संबंधित प्रश्नांची संख्या लक्षणीय होती. सध्याच्या घडामोडी विभागातील प्रश्न तुलनेने गोंधळात टाकणारे होते. विशेष म्हणजे केवळ चालू वर्षातील घटनांवर भर न देता मागील काही वर्षांतील महत्त्वाच्या घडामोडींवर आधारित प्रश्न विचारण्यात आले होते. त्यामुळे केवळ वर्तमानपत्र वाचनावर अवलंबून असलेल्या विद्यार्थ्यांना काही प्रश्न सोडविताना अडचणी जाणवल्या..या पदांचा समावेशमहाराष्ट्र गट-क सेवांअंतर्गत विविध महत्त्वाच्या पदांसाठी ही परीक्षा घेण्यात आली. यात कर सहायक, उद्योग निरीक्षक, तांत्रिक सहायक, राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम निरीक्षक व लिपिक-टंकलेखक या पदांचा समावेश आहे..अधिक वेळ खर्चस्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांच्या मते, प्रश्नपत्रिकेचा दर्जा चांगला होता. मात्र, वेळेचे योग्य नियोजन करू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना शेवटच्या टप्प्यात काही प्रश्न सोडावे लागले. विशेषतः गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी विभागातील प्रश्न सोपे असूनही त्यांच्या विस्तृत मांडणीमुळे अपेक्षेपेक्षा अधिक वेळ खर्च झाला..निकालाकडे लक्षइतिहास, अर्थशास्त्र व सध्याच्या घडामोडी या विषयांचा अंतिम गुणवत्ता यादीवर प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. आता आयोगाकडून प्रसिद्ध होणाऱ्या उत्तरतालिका व संभाव्य कट-ऑफकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.