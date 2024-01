Jalgaon: इदगाह कब्रस्तान कार्यकारिणी निवडणूक कार्यक्रम बेकायदा! वक्फबोर्ड अध्यक्षांना थेट Emailद्वारे लेखी तक्रारी

जळगाव : शहरातील मुस्लीम कब्रस्तान व ईदगाह ट्रस्टतर्फे संचलित कार्यकारिणीचा कार्यकाळ पूर्ण होऊन नवीन निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे.

हा निवडणूक कार्यक्रम वक्फबोर्डाने जाहीर करणे अपेक्षित असताना चक्क मुस्लीम कब्रस्तान ट्रस्टच्या वतीने जाहीर करण्यात आल्याने त्यावर जळगाववासीयांनी तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे. (Idgah Cemetery Executive Election Program Illegal Complaints in writing directly to Waqf Board Chairman by Email Jalgaon)