Jalgaon Crime News : साकेगाव शिवारात वाळूचा अवैध साठा; डंपर जप्त

Jalgaon Crime News : तालुक्यातील साकेगाव शिवारात ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत अवैध वाळूसाठा केल्याप्रकरणी मंडळ अधिकारी, तलाठी व कोतवाल यांच्या संयुक्त पथकाने छापा टाकून कारवाई केली.

महसूलच्या पथकाने तहसीलदारांच्या मार्गदर्शनाखाली गोपनीय माहितीच्या आधारे साकेगाव शिवारात ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत अवैध वाळूसाठा असलेल्या ठिकाणी रविवारी (ता.३) छापा टाकला. (Illegal storage of sand in Sakegaon Shivar is seized jalgaon crime news)

त्या ठिकाणी डंपर (क्रमांक जीजे १८, एयू ७४०४) आढळून आले. डंपर तपासले असता त्यात अंदाजे दोन ब्रास वाळू दिसून आली. पथकाचे वाहन पाहताच वाहनचालक व मजुरांनी तेथून पळ काढला.

काही वेळाने वाहनचालक वाहनाजवळ येऊन वाहन मालकी हक्काबाबत माहिती दिली. हे डंपर गोलू सोनार (रा. भुसावळ) यांचे मालकीचे असल्याचे सांगितले.

जप्त केलेले डंपर तहसील कार्यालयात जमा करण्यात आले आहे.

या कार्यवाहीमध्ये भुसावळ मंडळ अधिकारी प्रफुल्ल कांबळे, भुसावळ तलाठी पवन नवगाळे, तलाठी वराडसीम नितीन केले, वाहनचालक विलास नारखेडे, कोतवाल साकेगाव जितेश चौधरी, पोलिस पाटील साकेगाव गणेश भोई व तालुका पोलिस ठाण्याचे अधिकारी व कर्मचारी होते.