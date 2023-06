Jalgaon News : अवैध लाकूड वाहतूक; सहायक पोलिस उपनिरीक्षकास कारवाई करताना धक्काबुक्की

Jalgaon News : येथून अवैध लाकूड वाहतूक करणाऱ्या वाहनावर कारवाईसाठी गेलेल्या सहायक पोलिस उपनिरीक्षकास धक्काबुक्की केल्याचा प्रकार शनिवारी (ता. २४) सकाळी घडला.

पिंपळगाव पोलिस ठाणे येथे या घटनेची माहिती कळताच तेथील सहायक पोलिस उपनिरीक्षक रामकृष्ण पाटील हे बेकायदेशीर लाकूड वाहतूक करणाऱ्या वाहनावर निंभोरी गावाजवळ कारवाई करत असताना सातगाव येथील दीपक परदेशी व मुश्ताक शेख यांनी त्यांना अटकाव करत धक्काबुक्की केली. (Illegal timber transport To Assistant Sub Inspector of Police Shock while taking action illegal timber transport Incident at Nimbahera Jalgaon Crime News)

या संशयितांची मुजोरी वाढत असल्याने त्यांना सहायक पोलिस निरीक्षक महेंद्र वाघमारे यांच्या आदेशाने दोघांविरुद्ध पिंपळगाव हरेश्‍वर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे

संशयित दीपक परदेशी यास या गुन्ह्यात अटक करण्यात आली असून, दुसरा संशयित पसार झाला आहे.

