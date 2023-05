Amrut Yojana : तब्बल 45 कॉलन्यांत या तारखेपासून ‘अमृत’चे पाणी; नवी जोडणीचे अवाहन

Jalgaon News : शहरातील बहिणाबाई चौधरी जलकुंभावरून बजरंग कॉलनी, दशरथ कॉलनी आदी ४५ कॉलनींमध्ये ‘अमृत’ योजनेचे शुक्रवार (ता. ५)पासून पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. या भागातील जुनी योजना बंद करण्यात येणार आहे. (in 45 colonies water by Amrit yojana from 5 may jalgaon news)

महापालिकेतर्फे शहरातील अनेक भागांत अमृत योजनेची जलवाहिनी टाकण्यात आली आहे. त्यावरून पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. त्या अंतर्गत आता बहिणाबाई चौधरी जलकुंभावरून पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे.

महापालिकेतर्फे झोन क्रमांक ११ अंतर्गत बजरंग कॉलनी, दशरथनगर, श्रीराम कॉलनी, के. बी. नगर, तळेले कॉलनी, शंकररावनगर, गिताईनगर, कावेरी हॉटेल, प्रेमचंदनगर आदी तब्बल ४५ कॉलनींमध्ये शुक्रवारपासून अमृत योजनेच्या जलवाहिनीवरून पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे.

या भागातील जुन्या जलवाहिनीवरून पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद करण्यात येणार आहे. खेडी भागात १२ मेपासून अमृत योजनेवरून पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या भागातील नागरिकांनी नवीन अमृतची जोडणी करून घ्यावी, असे अवाहन पाणीपुरवठा विभागाचे अभियंता संजय नेमाडे यांनी केले आहे.