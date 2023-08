Crime News : प्रियकराच्या मदतीने पतीला आत्महत्येस पाडले भाग

By

Jalgaon Crime News : विवाहितेशी प्रेमसंबध जुळल्यानंतर तिच्या पतीला मानसीक त्रास व मारण्याची धमकी देण्यासह पत्नीकडूनच छळ केला जात असल्याने गेंदालाल मील येथील विजय माणिक महाजन (वय ३२) या तरुणाने मृत्युला कवटाळले होते. (In case of husband suicide Crime against wife lover jalgaon crime news)

या प्रकरणी तपास पुर्ण होवुन शहर पोलिसांत विजय यांची पत्नी वैशाली महाजन (रा. अकोले खुर्द, पो. खांडवी, ता. जळगाव जामोद, जि. बुलढाणा) व तिच्या प्रियकराविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. पत्नीचे त्याच परिसरातील अजय ज्ञानेश्‍वर शिंदे याच्यासोबत प्रेमसंबंध असल्याचे विजयला समजले.

त्यानंतर विजय व त्याचा भाऊ गणेश हे दोघे शिंदे याला समजविण्यासाठी गेले होते. मात्र, त्याने दोघांना शिवीगाळ करीत धमकी दिली.

त्यानंतरही फोनवरुन ‘तुझ्या पत्नीसोबत माझे प्रेमसंबंध असून मी तिला एक दिवशी पळवून घेवून जाईल.

तुझ्याकडून काय होईल ते करुन घे’ अशी धमकी तो देत होता. विजयची पत्नीदेखील कुरापत काढून पतीसोबत भांडण करत असायची. दोघांच्या जाचाला कंटाळून विजय याने २५ नोव्हेंबर २०२१ ला गळफास घेवून आत्महत्या केली होती. पोलीस उपनिरीक्षक रमेश शेंडे तपास करीत आहेत.