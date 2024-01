Jalgaon News : नंदगावात मुलींना मिळणार 'माहेरची पैठणी' अन् कन्या जन्मल्यास 2100 रूपये; ग्रा. प्र. सदस्याचा अनोखा उपक्रम

Jalgaon News : गावातील महिला, माता भगिनींना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून गावातील मुलीचे लग्न असल्यास तीला ‘माहेरची साडी’ भेट देण्यात येईल.तर गावातील सुनेला कन्यारत्न प्राप्त झाल्यास नंदलक्ष्मी सुकन्या योजनेत' २१०० रुपये भेट देण्यात येईल.

नंदगाव येथील युवा ग्रामपंचायत सदस्य स्वप्नील सोनवणे यांनी स्वखर्चाने हा उपक्रम सुरु केला आहे. (In Nandgaon, girls will be get Maherchi Paithani and 2100 rupees if a girl is born jalgaon news)