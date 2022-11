By

पाचोरा : येथील माहेर व भीलवाडा (अहमदनगर) येथील सासर असलेल्या विवाहितेचा किरकोळ कारणावरून छळ करत व तिचे अश्लील व्हिडिओ काढून ते सामाजिक माध्यमांमध्ये प्रसारित केल्याच्या आरोपावरून पाचोरा पोलिसांनी सासरच्या चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल आहे. (Indecent Photo of Married Woman Viral Crime against four Jalgaon Crime News)

पीडित विवाहितेने तक्रार दिली, की पतीसह सासू, सासरे व नणंद हे संगनमताने शारीरिक मानसिक छळ करत असत पतीने अश्लील व्हिडिओ काढून ते सामाजिक माध्यमांमध्ये प्रसारित केले.

त्या आधारे पोलिसांनी पती, सासू, सासरे व नणंद या चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस निरीक्षक प्रताप इंगळे तपास करीत आहेत.

