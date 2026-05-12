Jalgaon News : प्रेमासाठी ‘ती’ने ओलांडली सीमा; जंगलामार्गे बांगलादेशी तरुणी थेट जळगावात

जळगाव - सोशल मीडियावर जुळलेल्या प्रेमासाठी सीमा ओलांडून भारतात येण्याच्या घटना अनेकदा समोर आल्या आहेत. अशीच एक घटना जळगाव शहरात उघडकीस आली आहे. इन्स्टाग्रामवर झालेल्या ओळखीचे प्रेमात रूपांतर झाल्यानंतर २० वर्षीय बांगलादेशी तरुणी जंगलामार्गे थेट जळगावात आली. याबाबत कुणकुण लागताच शनिपेठ पोलिसांनी तिला व तिला आश्रय देणाऱ्या तरुणाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..शनिपेठ पोलिसांना जोशीपेठ भागात एक बांगलादेशी तरुणी वास्तव्याला आहे, अशी माहिती मिळाली होती. माहितीची खातरजमा करून पोलिस पथकाने छापा टाकला असता, कोनीकारानी जगदीशचंद्र राय (वय २०) बांगलादेशी तरुणी वास्तव्यास असल्याचे आढळले. मूळचा बांगलादेशी आणि सध्या जळगावकर असलेल्या चिन्मय जगन्नाथ बाला यानेच तिला आश्रय दिल्याचे उघड झाले. याबाबत शनिपेठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. दोन्ही संशयितांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, सहायक निरीक्षक साजिद मन्सुरी तपास करीत आहेत..दरम्यान, जळगाव शहरात तीन ते चार पिढ्यांपूर्वी पाकिस्तानातून आलेले नंतर येथेच वास्तव्यास असलेल्या नातेवाइकांच्या आश्रयाने त्यांचे नातेवाईक म्हणून येथे आले. नंतर येथेच राहिले, अशी काही प्रकरणे आढळली आहेत. जळगाव देशातील महत्त्वाची सुवर्ण बाजारपेठ असून, पश्चिम बंगाल, कोलकता येथून सराफा कारागीर येथे स्थायिक झाले आहेत. जळगावातील प्रत्येक पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत वास्तव्यास असलेल्या परप्रांतीय नागरिकांची तपासणी होणे गरजेचे आहे, अशी चर्चा आता होऊ लागली आहे..पोलिस दलातर्फे आवाहनजळगाव जिल्ह्यात कोणतीही संशयास्पद व्यक्ती, अवैध वास्तव्य किंवा बनावट कागदपत्रांबाबत माहिती आढळल्यास ती तत्काळ जवळच्या पोलिस ठाण्यात किंवा पोलिस हेल्पलाइनवर कळवावी, असे आवाहन पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी केले आहे..चिन्मय जगन्नाथ बाला मूळ पश्चिम बंगालचा रहिवासी असून, त्याची इन्स्टाग्रामवर या तरुणीशी ओळख झाली. नंतर त्यांचे प्रेमसंबंध निर्माण झाले. त्यातून ५ डिसेंबर २०२४ ला जंगलाच्या मार्गातून तरुणीने भारतात प्रवेश केला. तेथून कोलकत्यामार्गे पश्चिम बंगाल व तेथून चिन्मय बाला याच्यासोबत जळगावपर्यंत ती आली. दोघांचे लग्न झाल्याचे ते सांगत असून, घरझडतीत पोलिसांना बांगलादेशी पासपोर्ट, शैक्षणिक गुणपत्रके मिळाली आहेत. त्या तरुणीस अटक करून न्यायालयात हजर केले, तर चिन्मयची चौकशी सुरू आहे.- श्रीकांत धिवरे, पोलिस अधीक्षक, जळगाव.