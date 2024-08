Jalgaon Accident News : महामार्गावरील खड्ड्याने घेतले पुन्हा 2 बळी! खोटेनगरजवळ टँकरखाली येऊन दोन तरुणींचा मृत्यू

The crowd at the accident site on the highway, the accident scooty. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









Copied Jalgaon Accident News : शहरातील खोटेनगर ते मानराज पार्क उड्डाणपुलावरून उतरताच महामार्गावरील खड्ड्यातून दुचाकी उधळून मागून आलेल्या टँकरने दुचाकीस्वार तरुणीसह महिलेला चिरडले. या अपघातात महिलेच्या कडेवरील अडीच वर्षीय रुद्र गंभीर जखमी झाला. दुपारी पावणेदोनच्या सुमारास हा भीषण अपघात घडला. दीक्षिता राहुल पाटील (वय २९), पायल ऊर्फ खुशी देवेंद्र जलंकर (वय १९) असे दोघा मृत महिलांची नावे आहेत. अपघातानंतर पळून गेलेल्या टँकरचालकाला पाठलाग करून नशिराबाद टोलनाक्यावर पकडण्यात आले. Two young women died hit by tanker Khotenagar) Loading content, please wait...