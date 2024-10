Diwali Festival 2024 : दीपोत्सवासाठी झगमगणारे आकाश कंदील दाखल; किमतीत 20 टक्क्यांनी वाढ

जळगाव : दीपावलीचा मंगलमय प्रवास अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. जो तो दिवाळीची आतुरतेने वाट पाहत आहे. दिवाळी म्हणजे दिव्यांचा उत्सव असतो. या उत्सवासाठी अनेक जण घरांवर रोषणाई करतात. आकाश कंदील लावून हा दीपोत्सव अर्थात दिवाळी मोठ्या उत्साहात साजरी करतात. त्या दीपोत्सवासाठी लागणारे आकाश कंदील बाजारात उपलब्ध झाले आहे. येथील बाजापेठेत विविध आकार आणि प्रकारांप्रमाणेच आकाश कंदील पाहावयास मिळतात. (20 percent increase in price of glowing sky lanterns for diwali festival )