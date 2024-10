Jalgaon News : मुद्रांक शुल्कापोटी सहा महिन्यांत 214 कोटी वसूल! विभागांतर्गत लोकाभिमुख कार्य

जळगाव : जिल्ह्यात मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्कात सवलत देण्याची ‘सलोखा योजना, मुद्रांक शुल्क अभय योजना राबवून जनताभिमुख कार्य केले आहे. एप्रिल ते सप्टेंबरअखेर एकूण ५३ हजार २५६ खरेदी विक्रीची प्रकरणे झाली. त्यातून २१४ कोटी ४१ लाखाचा महसूल शासनाला प्राप्त झाला आहे. (214 crores collected in six months for stamp duty)