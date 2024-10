Jalgaon Sugar Factory: यंदा 3 लाख टन ऊस गाळपाचे उद्दिष्ट! चोपडा साखर कारखन्यात चौथे हंगामाचा बॉयलर अग्निप्रदीपन शुभारंभ

While inaugurating the boiler lighting at the sugar factory site on Friday, Prof. Arunbhai Gujarathi, Employee Kailas Sonwane, Neighbor Advt. Sandeep Patil and officials. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









चोपडा : तालुक्यातील चोपडा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना बारामती ॲग्रो लिमिटेड युनिट चारने भाडेतत्त्वावर घेतल्यानंतर चौथे गाळप हंगामाचा शुभारंभ बॉयलर अग्निप्रदीपन आज शुक्रवारी (ता.१८) महाराष्ट्र विधानसभेचे माजी अध्यक्ष प्रा. अरुणभाई गुजराथी व साखर कारखान्याचे कर्मचारी कैलास चव्हाण (सपत्निक) यांच्या हस्ते करण्यात आले. (3 lakh tonnes sugarcane pulp target this year Fourth season boiler in Chopra sugar factory )