Jalgaon Banana News : केळीचे भाव लिलाव पद्धतीने जाहीर करण्यासाठी 30 ला बैठक!

Jalgaon News : येथील बाजार समितीत केळीचे भाव जाहीर लिलाव पद्धतीने निश्चित होण्यासाठी विचारविनिमय करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी (ता. ३०) केळी उत्पादक शेतकरी, केळी व्यापारी आणि बाजार समितीचे पदाधिकारी यांची संयुक्त बैठक होणार आहे. सभापती सचिन पाटील यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना ही माहिती दिली. (30th meeting to announce price of bananas by auction)