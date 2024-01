Jalgaon Accident News : दर्शनाहून येणाऱ्या भावंडांच्या दुचाकीला अपघात; तरुणाचा मृत्यू, 2 जखमी

जळगाव : मन्यारखेडा(ता.जळगाव) फाट्याजवळ झालेल्या अपघातात जळगावमधील एका तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला असून दोघे गंभीर जखमी आहेत.

जखमींवर जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. (Jalgaon Accident News Two wheeler accident of siblings coming from Darshan Youth killed 2 injured)