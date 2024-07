Jalgaon News : अमळनेर शहरात बेशिस्त पार्किंग करणाऱ्या 54 वाहनांवर कारवाई!

Jalgaon News : शहरातील मुख्य रस्ते व बाजारपेठेत बेशिस्त पार्किंग करणाऱ्या ३९ वाहनांवर अमळनेर पोलिसांनी दंडात्मक कारवाई, तर १५ वाहनधारकांवर न्यायालयात गुन्हा दाखल केला आहे. शहरातील मुख्य रस्ते, विविध बँका, कार्यालये व वर्दळीच्या ठिकाणी वाहनचालक बेशिस्तपणे वाहन लावतात. त्याचा त्रास सामान्य नागरिकांना सहन करावा लागतो. (Action taken against 54 vehicle parking illegally in Amalner)