Teachers Day Special: अध्ययन व्यवस्थापनास प्रशिक्षणाची जोड! समृद्ध शिक्षकांची निर्मिती; नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा भाग

जळगाव : भविष्य घडवणारी पिढी तयार करणाऱ्या शिक्षण व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडणाऱ्या शिक्षकांना समृद्ध करण्याचे काम विविध मार्गाने केले जात आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत अध्ययनप्रक्रियेचे व्यवस्थापन, गुणवत्तावृद्धी प्रशिक्षण आदी उपक्रम हा त्याचाच भाग. (Addition of training to study management new National Education Policy)