Jalgaon Vidhan Sabha Election: विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रशासन ‘ॲलर्ट मोड’वर; नामांकन प्रक्रियेपासून ‘स्ट्रॉंग रुम’ची सज्जता

जळगाव : राज्यात आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या तयारीमध्ये जळगाव जिल्हा कोणतीही कसर सोडत नाही. निवडणुकांना आता एक महिन्यापेक्षाही कमी कालावधी शिल्लक असताना, निवडणूक अधिकारी सुरळीत आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वसमावेशक चेकलिस्टचे काटेकोरपणे पालन करत आहेत. तणावमुक्त वातावरण सुलभ करण्यासाठी डिझाइन केलेले, सूक्ष्म नियोजन, सक्षम व्यक्तींना योग्य कार्य सोपवणे, संपूर्ण भूमिका-आधारित प्रशिक्षण आयोजित करणे आणि नियमित पाठपुरावा सुनिश्चित करणे यावर जोर देण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली. (Administration on alert mode from nomination process to strong room preparedness for assembly elections )