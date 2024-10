Jalgaon News : अमळनेर तहसीलची वाट ‘बिकट’ खासगी वाहनांचा विळखा; बेशिस्त वाहनधारकांवर कारवाईची गरज

Private vehicles parked outside the entrance of Tehsil office in a disorderly manner. esakal

अमळनेर : शहरातील उपविभागीय महसूल अधिकारी यांचे कार्यालय, तहसील व पंचायत समितीच्या कार्यालयांकडे जाणारी वाट परिसरात वाहनधारकांनी बेशिस्तपणे लावलेल्या आपल्या खासगी वाहनांमुळे 'बिकट' बनल्याचे चित्र सध्या येथे पाहावयास मिळत आहे. त्यामुळे कार्यालयांत जाताना नागरिकांसह अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचीही गैरसोय होत आहे. म्हणून अशा बेशिस्त वाहनधारकांवर तातडीने आवश्‍यक ती कारवाई करण्याची मागणी सर्वसामान्य नागरिकांकडून केली जात आहे. (Amalner tehsil waiting for private vehicles need for action against unruly drivers )