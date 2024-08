Jalgaon News: कृषी क्षेत्रातही आता ‘एआय’ वापरासंबंधी संशोधन : अनिल जैन; जैन इरिगेशन सिस्टिम्सची वार्षिक सभा उत्साहात

Managing Director Anil Jain speaking at the 37th Annual General Meeting of Jain Irrigation. esakal

सकाळ वृत्तसेवा जळगाव : सध्या व्यवसायांमध्ये मशिन लर्निंग व एआय तंत्रज्ञान वापरले जात आहे. शेतीत मशीन लर्निंग (एमएल) आणि आर्टिफिशियल इंटिजलेन्स (एआय) कसे वापरावे याचा विचार करून संशोधन केले जाणार आहे. भविष्याचा वेध घेवून शेतीत परिवर्तनाच्या माध्यमातून उन्नती साध्य होणार आहे. त्यादृष्टीने जैन इरिगेशन शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन जैन इरिगेशनचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक अनिल जैन यांनी केले. (Jain Irrigation Systems annual meeting)