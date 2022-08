जळगावच्या जवानाचा काश्मीरमध्ये दरीत कोसळल्यानं मृत्यू; गावावर शोककळा

मुक्ताईनगर : जम्मू-काश्मीरमध्ये कर्तव्यावर असताना मोटारसायकल दरीत कोसळून जळगाव जिल्ह्यातील जवान विपिन खर्चे यांचा मृत्यू झाला आहे. उद्या शासकीय इतमामात मूळगावी त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार होणार आहेत. जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांच्याकडून ही माहिती देण्यात आली. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी देखील ट्विट करुन याची माहिती दिली असून श्रद्धांजली वाहिली आहे. (Jalgaon jawan dies after falling into valley in Kashmir Mourning in the village)

मुक्ताईनगर तालुक्यातील निमखेडी या गावचे सुपुत्र नायब सुभेदार विपिन खर्चे यांचा जम्मू-काश्मीर इथल्या उधमपूर येथे कर्तव्यावर असताना अपघाती मृत्यू झाला. त्यांची मोटारसायकल दरीत कोसळल्यानं त्यांचा मृत्यू झाला. सोमवारी ही दुर्घटना घडली. आज रात्री उशीरा त्यांचं पार्थिव निमखेडीत पोहोचणार असून उद्या सकाळी साडे आठ वाजण्याच्या सुमारास त्यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार होतील.

दरम्यान, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या घटनेबाबत ट्विट करुन माहिती दिली. त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं, "जळगाव जिल्ह्यातील निमखेडी बु. ता. मुक्ताईनगर येथील जवान विपिन खर्चे यांना कर्तव्यावर असताना वीरमरण आले. त्यांच्या या सर्वोच्च बलिदानास सलाम. खर्चे कुटुंबियांवर कोसळलेल्या दुःखात आम्ही सर्वजण सहभागी आहोत. भावपूर्ण श्रद्धांजली"