Jalgaon News : सातपुडा पहाडातील मजूर कामाच्या शोधात सपाटीवर!

गणपूर (ता चोपडा ) : सद्यःस्थितीत सातपुडा पहाडात मजुरांसाठी काहीच काम नसल्याने या भागातील मजूर कामाच्या शोधात सपाटीवरील गावांमध्ये आले आहे. सातपुडा पहाडातील पर्वतरांगांमध्ये वसलेल्या गावांमध्ये या दिवसात बागायती क्षेत्र नसल्याने मजुरांसाठी येणाऱ्या खरीप पेरणीपर्यंत कुठलेच काम नसल्याने मजूरांच्या कुटुंबावर स्थलांतराची वेळ आली आहे. (Jalgaon As there is no work for laborers in Satpura Hills local laborers have come to villages in search of work)