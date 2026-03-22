Jalgaon News : प्रेमविवाहाचा राग, तरुणाला नग्नावस्थेत खांबाला बांधून मारहाण; ५ जणांना अटक

भुसावळ, ता. २१ : तालुक्यातील खडका येथील तरुणाने प्रेमविवाह केल्याच्या कारणावरून खांबाला बांधून निर्वस्त्र करून बेदम मारहाण केली. शुक्रवारी (ता. २०) दुपारी ही घटना घडली.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार संबंधित तरुण व तरुणी यांनी १८ मार्चला घरातून पळून जाऊन पंचवटी (नाशिक) येथे विवाह केला. त्यानंतर १९ मार्च रोजी दोघांनी भुसावळ तालुका पोलिस ठाण्यात हजर राहून विवाहाची माहिती दिली होती. त्यानंतर दोघांचा जबाब नोंदवून पोलिसांनी त्यांना घरी जाण्यास सांगितले. .दरम्यान, शुक्रवारी दुपारी संबंधित तरूणीचे नातेवाईक मनोज पाटील व रुपाली पाटील यांनी १० ते १५ जणांसह भुसावळातील सुहास हॉटेलजवळील दूध डेअरी परिसरात संबंधित तरुणाला पकडले. त्यानंतर त्याला खांबाला बांधत निर्वस्त्र करत लोखंडी रॉड व दगडाने बेदम मारहाण केली..मारहाण केल्यानंतर संशयित यांनी तरुणाला दुचाकीवरून खडका बसस्थानकाजवळ पुन्हा मारहाण केली. त्यानंतर तरुणाला त्याच्या घरी सोडत तिथेही त्याच्या आईला बेदम मारहाण केली. तसेच घर जाळून टाकण्याची धमकी देत शिवीगाळ करण्यात आली. या मारहाणीमध्ये तरुणाचा एक हात फॅक्चर झाला असून परिसरातील नागरिकांनी मध्यस्थी करत हा वाद सोडवला..१२ जणांविरोधात गुन्हेया प्रकरणी चेतन जंगले यांच्या फिर्यादीवरून बाजारपेठ पोलिस ठाण्यात मनोज पाटील, रूपाली पाटील, तेजस पाटील, कोमल पाटील तसेच इतर १० ते १२ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, कोमल प्रकाश पाटील (वय २४), विजय नरोटम पाटील (५२), हेरंब महेश चौधरी (१९), ज्ञानेश्वर भास्कर भोई (१९) आणि संजय सोनू बडे (६०) या पाच संशयितांना अटक करण्यात आली. उर्वरित संशयित फरारी असून, त्यांचा शोध पोलिस घेत आहेत.