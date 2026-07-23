MSEDCL Officer Arrested : 2 हजारांची लाच महावितरण अधिकाऱ्याला पडली महाग! ACB ची भुसावळमध्ये धाड; अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता अटकेत

जळगाव/भुसावळ : सौरऊर्जा प्रकल्प अनुदानाशी संबंधित काम करून देण्यासाठी दोन हजार रुपयांची लाच घेताना महावितरण कंपनीच्या भुसावळ येथील अतिरिक्त कार्यकारी अभियंत्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मुद्देमालासह अटक (Maharashtra ACB traps electricity department officer) केली. याबाबत भुसावळ शहर पाेलिसांत गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते..भुसावळ शहरात दोन ठिकाणी सोलर सिस्टिमची खरेदी करून महावितरण कंपनीकडे तक्रारदाराने पत्नीच्या नावाने ऑनलाइन अर्ज केला होता. सोलर सिस्टिम बसविण्यासाठी मंजुरी व रिलीज ऑर्डर काढण्याचे काम संबंधित अधिकाऱ्याकडे प्रलंबित होते..अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता नितीन अभिमन्यू पाटील (वय ३१) यांनी प्रत्येक कामासाठी एक हजार रुपये अशा दोन कामांसाठी दोन हजार रुपयांची लाच मागितली. याबाबत तक्रारदाराने जळगाव लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दिली. तक्रारीची पडताळणी करण्यात आली. त्यात लाच मागितल्याचे निष्पन्न झाले..RadhaKrishna Irrigation Project : कृष्णा नदीच्या पाण्यावरून वाद पेटला! कोल्हापुरातील प्रस्तावित धरणाला कर्नाटकचा तीव्र विरोध; कन्नड संघटनांचे थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र.जळगाव लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस उपअधीक्षक योगेश ठाकूर यांच्या पथकातील निरीक्षक रेश्मा अवतारे, उपनिरीक्षक सुरेश पाटील, संगीता पवार, बाळू मराठे यांनी सापळा रचला. तक्रारदाराकडून दोन हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना नितीन अभिमन्यू पाटील यांना मुद्देमालासह अटक करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.