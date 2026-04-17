Black Magic Scam : 'तुझ्या दीराचा आत्मा घरात आहे..'; भीती दाखवून महिलेला भारत-पाक सीमेपर्यंत नेलं, भोंदूसह पोलिस पत्नीचा अजब कारनामा, 11 लाखांचा गंडा

जळगाव : शहरात अघोरी विद्या, करणी बाधा आणि गुप्तधनाचे आमिष दाखवून ग्राफिक डिझायनर महिलेची ११ लाखांची फसवणूक करण्यात आली आहे. रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात २०२२ मध्ये दाखल गुन्ह्यात अद्याप संशयित सापडत नसल्याने पीडित महिलेने पोलिस अधीक्षकांकडे धाव घेत संशयितांना अटक करण्याची मागणी केली. भोंदूची पत्नी पोलिस कर्मचारी (Black Magic Scam) असून, तीही या प्रकरणात सहभागी आहे. .पीडित महिला आणि संशयित महिला पोलिस कर्मचारी महिमा ऊर्फ मनोरमा पाटील महाविद्यालयापासूनच्या मैत्रिणी होत्या. पीडित महिलेच्या घरात सुरू असलेल्या वादाचा फायदा घेत महिमा पाटील हिने आपला पती ललित पाटील याच्याकडे अलौकिक शक्ती असल्याचे भासविले. पतीकडे यावर तोडगा असून, घरातील भांडणे थांबून सुख व शांती मिळेल, असे आश्वासन तिने दिले..स्मशानात अघोरी पूजाभोंदू ललित हिंमतराव पाटील याने पीडितेच्या मनात भीती निर्माण केली. तुझ्या दीराच्या आत्म्याने घरात प्रवेश केला असून, तुझ्यावर करणी केली आहे, असे सांगून त्याने अघोरी विधी सुरू केले. फसवणुकीचा घटनाक्रम फक्त जळगावपुरता मर्यादित नसून, संशयितांनी पीडितेच्या कुटुंबाला भारत- पाक सीमेवरील तनोट माता मंदिर, उज्जैन, गोगामेडी, पुष्कर, अजमेर आणि ओंकारेश्वर येथे नेऊन अघोरी पूजाविधी केला. उज्जैन येथे थेट स्मशानभूमीत विधी करून लाखो रुपये उकळले..कर्ज काढून पैसा दिलाकर्ज काढून पीडितेने सुमारे ११ ते १२ लाख रुपये रोख आणि ऑनलाइन दिले. मात्र, कोणताही लाभ होत नसल्याचे पाहून तिने पैसे परत मागितले, तेव्हा ललित पाटील याने मी अघोरी आहे, पैसे मागितल्यास तुझ्या सात पिढ्यांचा नाश करेन, अशी धमकी दिली..न्याय मिळावाफसवणूक झालेली रक्कम परत मिळावी आणि आरोपींना तत्काळ अटक व्हावी, या मागणीसाठी पीडितेने पोलिस अधीक्षकांचे दरवाजे ठोठावले. राज्यभर गाजत असलेल्या अशोक खरात प्रकरणाने वातावरण दूषित झाले असताना, जळगावच्या प्रकरणातही भोंदूचा प्रकार समोर आल्याने चर्चेला उधाण आले आहे..तपास थंडबस्त्यातया प्रकरणी २०२२ मध्ये गुन्हा दाखल झाला आहे. संशयित महिमा पाटील मुंबईतील भांडूप पोलिस ठाण्यात कार्यरत असल्याची माहिती मिळाल्यावर पोलिस तेथे पोहोचले होते. मात्र, ती मिळून आली नाही. साडेतीन वर्षे उलटूनही संशयित पती-पत्नीचा अद्याप पत्ता लागलेला नाही. संशयित महिला स्वतः पोलिस कर्मचारी असल्याने तपासात दिरंगाई होत असल्याचा आरोप पीडित महिलेने केला आहे..दाखल गुन्ह्यात पोलिस अनेकदा संशयितांच्या शोधार्थ मुंबई, ठाणे येथे जाऊन आले. त्यांचे वास्तव्य असलेल्या ठिकाणांचीही माहिती संकलित केली. मात्र, अद्याप संशयितांचा ठावठिकाणा लागलेला नाही.-राजेंद्र गुंजाळ, पोलिस निरीक्षक, रामानंदनगर.