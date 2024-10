Jalgaon News : धनादेश अनादरप्रकरणी वरणगावच्या इसमास 41 लाख अदा करण्याचे आदेश; बऱ्हाणपूर न्यायालयाचे आदेश

जळगाव : बऱ्हाणपूर येथील एका इसमाकडून ३० लाख रुपये घेऊन ते परत दिले नाही. त्यापोटी दिलेला धनादेश वटला नाही, म्हणून इसमाने संबंधिताविरुद्ध कलम १३८ अन्वये दाखल केलेल्या याचिकेत बऱ्हाणपूर न्यायालयाने वरणगावच्या इसमाला ४१ लाख रुपये याचिकाकर्त्याला अदा करण्यासह रक्कम अदा न केल्यास सहा महिने सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. (Burhanpur court order to pay 41 lakhs to youth of Varangaon in case of dishonor of order )