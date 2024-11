The bus stand here is seen without fans. esakal

जळगाव Parola MSRTC Depot : पारोळ्यात सुविधांअभावी बसप्रवाशांची गैरसोय; महिन्याभरापासून पंखे बंद Latest Jalgaon News : राष्ट्रीय महामार्गावरील बसस्थानकावरून रोज अडीशे ते तीनशे बसच्या फेऱ्या होतात. त्यामुळे सहजपणे शाळकरी विद्यार्थ्यांसह हजारो प्रवासी प्रवास करतात.