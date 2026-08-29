Jalgaon Highway 53 : महिनाभरानंतर 'बायपास'वर एकेरी वाहतूक सुरू, एक बाजू बंदच; दोन्ही बाजूंनी वाहतूक सुरू होण्यासाठी आणखी किती महिने लागणार?

जळगाव : गेल्या महिन्यात ३१ जुलैला झालेल्या अतिवृष्टीने महामार्गावरील पाळधी-तरसोद वळण (बायपास) रस्त्यावरील पुलाचा भराव खचला होता. त्यानंतर वळण रस्ता वाहतुकीसाठी बंद केला (Jalgaon Highway 53 road repair) होता. तब्बल महिनाभरानंतर ‘बायपास’वरून एकेरी वाहतूक सुरू झाली आहे. मात्र, रस्ता पूर्णपणे दोन्ही बाजूंनी सुरू होण्यासाठी दोन महिने प्रतीक्षा करावी लागेल. यामुळे जळगाव शहरातून जाणाऱ्या महामार्गावरील वाहतुकीचा ताण व होणारी वाहतूक कोंडी कायम राहणार आहे..नवापूर-अमरावती महामार्ग क्रमांक ५३ गुजरात, खानदेश विदर्भाशी जोडणारा दुवा मानला जातो. या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम झाले, तेव्हा वाहतुकीच्या दृष्टीने सर्व समस्या सुटल्या, असे मानले जात होते. मात्र, या कामातील धुळ्याजवळील फागणे व जळगावजवळील तरसोद या टप्प्यातील चौपदरीकरणाचे काम अनेक वर्षे रखडल्यानंतर कसेतरी पूर्ण झाले..मात्र, त्या कामाचा दर्जा राखण्यात आलेला नाही. कामाच्या निकृष्ट दर्जाबाबत रस्ते सुरक्षा समिती, जिल्हा नियोजन समितीच्या सभांमधून लोकप्रतिनिधींनी तक्रारींचा पाढा वाचला. कंत्राटदारासह राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांबद्दलही तक्रारी केल्या. मात्र, त्यावर कुठलीही कार्यवाही झाली नाही आणि यंत्रणांवर कारवाईबाबतही उदासनीता दिसून आली..Maharashtra Teacher Recruitment 2026 : शिक्षक भरतीची वाट पाहणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! पवित्र पोर्टलवर दुसऱ्या टप्प्याची तारीख ठरली; मुलाखतीसह 10 हजार 338 जागांसाठी भरती.अखेर कामाचे पितळ उघडया कामाच्या दर्जाबाबत तक्रारी होत होत्या, त्या कामाचे पितळ नुकतेच उघडे पडले. ३१ जुलैस झालेल्या अतिवृष्टीत चौपदरीकरणाच्या कामातील पाळधी-तरसोद वळण रस्त्यावरील असोदा गावाजवळील रेल्वे उड्डाणपुलाचा भराव खचला. यामुळे पुलास धोका निर्माण झाला. रेल्वे विभागाने तातडीने दखल घेत उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी बंद करण्याबाबत महामार्ग प्राधिकरणाला (न्हाई) सूचना दिली. ‘न्हाई’ला संपूर्ण बायपासावरील वाहतूक बंद करावी लागली..MPSC Success Inspirational Journey Shraddha Patil : चंदगडच्या लेकीची राज्यात कमाल! तळशीनहाळच्या श्रद्धा पाटीलची विक्रीकर निरीक्षकपदी निवड, मुलींमध्ये मिळवला प्रथम क्रमांक.संथगतीने दुरुस्तीचे कामपुलाचा भराव खचल्याने तातडीने दुरुस्तीचे काम हाती घेणे गरजेचे होते. मात्र, महामार्ग प्राधिकरणाचे पथक घटनेनंतरच्या आठवड्यात पाहणीसाठी आले. पथकाच्या पाहणीनंतर दुरुस्तीचे काम सुरू झाले. तेही आता संथगतीने होत आहे. पुलाचा भाग खचल्याने विषय गंभीर आहे. शिवाय रेल्वे उड्डाणपूल असल्यामुळे खबरदारीचे सर्व उपाय दुरुस्तीच्या प्रक्रियेत केले जात आहेत. त्यामुळे आणखी दीड-दोन महिने हे काम चालेल, असे सांगितले जातेय..अखेर वाहतूक सुरूजळगाव शहरातील महामार्गावरून वाढलेली वाहतूक, त्यामुळे होणारी वाहतूक कोंडी, वाढलेल्या अपघातांमुळे ‘न्हाई’ने उड्डाणपुलाच्या भरावाची तात्पुरती दुरुस्ती करून एका बाजूने गुरुवारपासून (ता. २७) वाहतूक सुरू केली आहे. तरी शहरातील महामार्गावरील वाहतुकीचा ताण कमी झालेला नाही..शहरातील महामार्गावर अपघातांच्या प्रमाणात वाढबायपास बंद झाल्याने सर्व अवजड व अन्य वाहतूक जळगाव शहरातील महामार्गावरून वळविण्यात आली. या महामार्गावर आधीच कॉंक्रिटीकरणाचे काम सुरू असल्याने अवजड वाहनांच्या गर्दीने वाहतुकीची कोंडी वाढली. त्यामुळे महिनाभरात महामार्गावर पाच जणांचा बळी गेला. महिनाभरापासून वाहतूक कोंडीबाबत नागरिक, नगरसेवकांची ओरड सुरू आहे. महामार्गावरील अतिक्रमणाचा मुद्दाही गाजत आहे. प्रशासनाने पाच बळींनंतर जागे होत अतिक्रमणाविरोधात कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.