जळगाव

Jalgaon Highway 53 : महिनाभरानंतर 'बायपास'वर एकेरी वाहतूक सुरू, एक बाजू बंदच; दोन्ही बाजूंनी वाहतूक सुरू होण्यासाठी आणखी किती महिने लागणार?

Jalgaon bypass road traffic update : अतिवृष्टीमुळे पाळधी-तरसोद बायपासवरील पुलाचा भराव खचल्यानंतर महिनाभराने एकेरी वाहतूक सुरू झाली. मात्र, दोन्ही बाजूंनी वाहतूक सुरू होण्यासाठी आणखी दोन महिने लागणार असून जळगावमधील कोंडी कायम राहणार आहे.
Jalgaon bypass one way traffic

Jalgaon bypass one way traffic

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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जळगाव : गेल्या महिन्यात ३१ जुलैला झालेल्या अतिवृष्टीने महामार्गावरील पाळधी-तरसोद वळण (बायपास) रस्त्यावरील पुलाचा भराव खचला होता. त्यानंतर वळण रस्ता वाहतुकीसाठी बंद केला (Jalgaon Highway 53 road repair) होता. तब्बल महिनाभरानंतर ‘बायपास’वरून एकेरी वाहतूक सुरू झाली आहे. मात्र, रस्ता पूर्णपणे दोन्ही बाजूंनी सुरू होण्यासाठी दोन महिने प्रतीक्षा करावी लागेल. यामुळे जळगाव शहरातून जाणाऱ्या महामार्गावरील वाहतुकीचा ताण व होणारी वाहतूक कोंडी कायम राहणार आहे.

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