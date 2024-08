Jalgaon Agricultural Success: बरड जमिनीत फुलविली नारळाची बाग! शेळगाव येथील शेतकऱ्याचा सव्वादोन एकरात यशस्वी प्रयोग

Bhagwan Patil, a farmer of Shahapur, getting information about coconut cultivation from farmer Ramesh Jiri. esakal

वासुदेव चव्हाण शहापूर (ता. जामनेर) : येथून तीन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या शेळगाव येथील शेतकरी रमेश सखाराम जिरी यांनी बरड जमिनीत नारळ शेतीचा प्रयोग यशस्वी करून दाखवून 'नारळाची' शेती साकारली आहे. सव्वा दोन एकर म्हणजे ८९ आरमध्ये त्यांनी ४५० झाडे लावली आहे. (Coconut garden flourished in barad land) Loading content, please wait...