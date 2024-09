Jalgaon Crime : ‘एमपीडीए’तून सुटलोय म्हणत’ लुटला बिअरबार; चाकूच्या धाकावर 5 लाख 70 हजार लूट

The condition of the beer-bar after the robbery. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









जळगाव : 'आत्ताच एमपीडीएमधून सुटून आलो आहे, पाच बार लुटले तरी माझे कोण काही वाकडे करू शकले नाही..' असे म्हणत चाकूचा धाक दाखवून चौघांनी बारच्या गल्ल्यातून ५ लाख ७० हजारांची रोकड जबरीने लुटून नेली. तसेच दगडफेक करून दारुच्या नशेत बारचे नुकसान केल्याची घटना गुजराल पेट्रोलपंपाशेजारील शंकर प्लाझामध्ये रविवारी (ता. १५) रात्री घडली. याप्रकरणी जिल्हापेठ पोलिसात चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. याप्रकरणी एका संशयिताला रामानंद नगर पोलिसांनी अटक केली असून, उर्वरित तिघे फरार आहे. (5 lakh 70 thousand looted at knife point )