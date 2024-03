Jalgaon Crime News : अवैध लाकूड वाहतूक प्रकरणी वन विभागाकडून एकाविरुद्ध गुन्हा

Jalgaon Crime News : चोपडा तालुक्यातील अडावद वन परीक्षेत्रात अनगड प्रकाराच्या लाकडापासून बनविलेले लाटणे विक्रीसाठी अवैधरीत्या नेत असताना वन विभागाने पकडले. या कारवाईत सुमारे पंधरा हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. याबाबत वन विभागाला मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार वन कर्मचारी गुरुवारी (ता. १४) घटनास्थळावर गेले असता तेथे मोटारसायकलवर दोन गोण्यांसह एक व्यक्ती दिसला. (Jalgaon Crime case filed by forest department against one in connection with illegal timber transportation)