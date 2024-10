Jalgaon Crime : एका बहिणीशी प्रेम अन विवाह दुसऱ्या बहिणीशी! अमळनेरला एकावर अत्याचार, ॲट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल

अमळनेर : विवाहितेला लग्नाचे आमिष दाखवून तिचा गर्भपातही केला आणि तिच्याच विवाहित बहिणीशी लग्न करणाऱ्या एकावर अत्याचार व ॲट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एक मागासवर्गीय पीडिता कात्रज (पुणे) येथे राहत असून, तिने जळगाव येथील प्रसाद कैलास बोरसे यांच्याशी प्रेमसंबंधातून लग्न केले होते. त्यांच्याशी भांडण होत असल्याने तिने घटस्फोट घेतला होता. ती अधूनमधून अमळनेर येथील तिच्या मोठ्या बहिणीकडे येत होती. (case of torture atrocity has been registered against Amalner to youth )