Jalgaon Crime News : तीन लाखांच्या नकली नोटा भुसावळमध्ये जप्त

Police Inspector Rahul Wagh, Assistant Police Inspector Raju Sangle and staff of Crime Investigation Squad with seized fake notes. esakal

सकाळ वृत्तसेवा









भुसावळ : शहरातील नाहाटा चौफुलीवर नकली नोटा वितरणासाठी एक जण दुचाकीने येत असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक राहुल वाघ यांना मिळालेल्या माहितीवरून पथकाने बुधवारी (ता. ४) रात्री आठ वाजून ४० मिनिटांनी घटनास्थळी सापळा रचून पाचशे रुपयांच्या नकली नोटा वितरित करताना तिघांना ताब्यात घेऊन नोटा जप्त केल्या. (Fake notes of Rs 3 lakh seized in Bhusawal)