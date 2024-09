Jalgaon Chain Snatching Crime : ‘चेन स्नॅचिंग’ करणाऱ्या अट्टल चोरट्यास अटक

जळगाव : छत्रपती संभाजीनगर येथे व जळगावातही महिलांच्या गळ्यातील चेन स्नॅचिंग करणाऱ्या अट्टल चोरट्यास एमआयडीसी पोलिसांनी अटक केली आहे. या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी त्यास छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील शिक्षिका सुनीता भीमराव नेमाने या शास्त्रीनगर येथून रोडने पायी जात असताना सकाळी त्यांच्या पाठीमागून टीव्हीएस दुचाकीवर आलेल्या दोन अनोळखी व्यक्तींपैकी दुचाकीच्या मागील सीटर बसलेल्याने त्यांच्या मानेला झटका देत १८ ग्रॅम सोन्याची चेन बळजबरीने हिसकावून पळून गेले होते. (staunch thief who did chain snatching was arrested )