Jalgaon Crime : मोबाईल टॉवरच्या बॅटरी चोरणारे गजाआड; जुन्या ओळखपत्राचा चोरीसाठी वापर

Mobile tower batteries seized by police. Police inspector Baban Awad and the crime branch team along with the two arrested suspects. esakal

जळगाव : शहरासह जिल्ह्यात मोबाईल टॉवरच्या बॅटरी चोरीच्या घटना मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत. दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये नव्यानेच मोबाईल टॉवर बॅटरी चोरीचा प्रकार समोर आल्यापासून पोलिस गोंधळात पडले होते. या बॅटऱ्यांची तांत्रिक माहिती असणारे आणि कशासाठी त्यांचा वापर होत असवा, असा शोध सुरू असतानाच गुन्हेशाखेच्या पथकाने संशयितांना गुप्त माहितीच्या आधारे अटक केली असून, त्यात एक पूर्वाश्रमीचा कर्मचारी असल्याचा उलगडा झाला आहे. ( Thieves who steal mobile tower batteries by police )