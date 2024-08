Jalgaon Cotton Crop : कासोदा परिसरात पीक परिस्थिती उत्तम; जोरदार पावसाची अपेक्षा

cotton crop in the field. mung bean crop in the field esakal

सकाळ वृत्तसेवा Jalgaon Cotton Crop : येथील व परिसरात यावर्षी गेल्या जून महिन्यात चांगला पाऊस झाला. त्यामुळे शेतातील पिकांची लागवड व पेरणीही वेळेत झाली. त्यामुळे पिकांची उगवण चांगली होऊन आज रोजी पिकांची परिस्थिती उत्तम दिसून येत आहे. म्हणून येणाऱ्या काही दिवसांत जोरदार पावसाची आवश्यकता आहे. कासोदासह परिसरात कापूस, मका, मुग, उडीद, तीळ अशी पिके पेरली आहेत. सर्व पिकांची परिस्थिती चांगली आहे. (Crop conditions are good in Kasoda area )