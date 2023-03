जळगावमधील पळधी येथून नाशिकमधील सप्तश्रृंगी गडावर जाणाऱ्या दिंडीवर दगडफेक झाल्याची घटना घडली आहे. यामुळं दोन गट आपसात भिडले त्यानंतर त्यांच्यात दगडफेकही झाली. यामुळं पळधी इथं तणावाचं वातावरण होतं. कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून या ठिकाणी तीन दिवस संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. (Jalgaon curfew in Paldhi for three days after stone pelting on Dindi)