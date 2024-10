Jalgaon Heavy Rain : जिल्ह्यात परतीच्या पावसाने 4 हजार हेक्टरवर नुकसान! कापूस सर्वाधिक प्रभावित; शेतकरी हवालदील

Jalgaon Heavy Rain : जिल्ह्यात परतीच्या पावसाने चार हजार २२९ हेक्टरवरील कापूस, केळी, सोयाबिन पिकांचे नुकसान झाले आहे. यावल, जामनेर, मुक्ताईनगर व चोपडा या चार तालुक्यांतील ४२ गावांतील ७ हजार ५९४ शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाला आहे. मुक्ताईनगर तालुक्यात कपाशीचे सर्वाधिक चार हजार १६६ हेक्टर क्षेत्रावर नुकसान झाले आहे. (Damage to 4 thousand hectares due to return rain in district)