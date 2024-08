Dengue Malaria Patient : अमळनेरात आढळले डेंगी, मलेरियाचे रुग्ण; शहरात एकच खळबळ

Dengue Malaria Patient : सतत पडणाऱ्या पावसाने ठिकठिकाणी पाण्याचे डबके साचल्याने डेंगीचे तीन व विषारी मलेरियाचे दोन रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यामुळे शहरात एकच खळबळ उडाली असून, नगरपालिकेतर्फे तातडीने सर्वेक्षणाचे काम करण्यात येत आहे. शहरात सर्वत्र पाणी साचून राहत असल्याने डासांचे प्रमाण वाढले आहे. पिंपळे रोडवरील एक तरुणी व गांधलीपुरा भागातील दोन बालिकांना तसेच बंगाली फाईल भागात एकाला अशा चार जणांना डेंगीची लागण झाली आहे. (Dengue Malaria patient found in Amalner is sensation in city )