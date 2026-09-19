जळगाव

Jalgaon Engineer Incident : महिनाभरापूर्वी लग्न, अभियंत्याने संपवलं आयुष्य; आदल्या दिवशी पत्नी, कुटुंबीयांसोबत पाहिला लग्नाचा अल्बम

28-Year-Old Engineer Had Married a Month Earlier : जळगावातील २८ वर्षीय अभियंता गौरव हरीशचंद्र देशमुख यांचा रेल्वेसमोर घडलेल्या दुर्दैवी घटनेत मृत्यू झाला.
Jalgaon Engineer Incident

Jalgaon Engineer Incident

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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जळगाव : गेल्या महिनाभरापूर्वीच लग्न झालेल्या गौरव हरीशचंद्र देशमुख (वय २८, रा. गणेश कॉलनी) या अभियंता तरुणाने रेल्वेसमोर स्वतःला झोकून देत आत्महत्या केली. ही घटना शुक्रवारी (ता. १८) पहाटेच्या सुमारास उघडकीस आली. या प्रकरणी लोहमार्ग पोलिसात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.

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