Jalgaon Engineer Incident : महिनाभरापूर्वी लग्न, अभियंत्याने संपवलं आयुष्य; आदल्या दिवशी पत्नी, कुटुंबीयांसोबत पाहिला लग्नाचा अल्बम

जळगाव : गेल्या महिनाभरापूर्वीच लग्न झालेल्या गौरव हरीशचंद्र देशमुख (वय २८, रा. गणेश कॉलनी) या अभियंता तरुणाने रेल्वेसमोर स्वतःला झोकून देत आत्महत्या केली. ही घटना शुक्रवारी (ता. १८) पहाटेच्या सुमारास उघडकीस आली. या प्रकरणी लोहमार्ग पोलिसात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे..गौरव देशमुख हा बांधकाम मक्तेदारीचे काम करायचा. गुरुवारीदेखील तो कामाच्या ठिकाणी होता. त्यानंतर रात्री अकराच्या सुमारास बजरंग बोगद्याजवळ जाऊन त्याने रेल्वेसमोर झोकून दिले. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर लोहमार्ग पोलिस चौकीचे पोलिस कर्मचारी किरण बारी, गणेश राजपूत हे घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी तरुणास शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी मृत घोषित केले..६ महिन्यांच्या चिमुकल्यावर कुत्र्याचा हल्ला, पिटबुल नव्हे तर American Bully; मालक म्हणाला, उपचारावर ४ लाख खर्च केले.घटनास्थळी तरुणाचा तुटलेला मोबाईल आढळला. त्यावेळी लोहमार्ग पोलिसांनी त्यातील सिमकार्ड दुसऱ्या मोबाईलमध्ये टाकून संपर्क साधला. कुटुंबाला माहिती मिळताच ते घटनास्थळी पोहचले. त्यावेळी तरुणाची ओळख पटली. गौरव देशमुख हा एकुलता एक मुलगा होता..त्याचे वडील हरिशचंद्र देशमुख हे देखील अभियंता आहेत. दोघांची शहरात कामे सुरू आहेत. घरात सर्व परिस्थिती चांगली असताना त्याने हे टोकाचे पाऊल का उचलले, याचे कारण समजू शकले नाही..Ajit Agarkar Salary : अजित आगरकरने BCCI कडून किती पगार घेतला? त्याच्या कार्यकाळात भारताची कामगिरी कशी झाली? Report Card.रात्री गणेश मंडळातही सहभागगौरव देशमुख या तरुणाचे १६ ऑगस्टला लग्न झाले. घटनेच्या आदल्या दिवशी गौरव याने पत्नी व कुटुंबीयांसोबत लग्नाचा अल्बम पाहिला. तसेच गुरुवारी रात्री तो गणेश मंडळाच्या ठिकाणी जाऊन तरुणांसोबत नाचलादेखील होता. त्यानंतर त्याने हे पाऊल उचलले. बजरंग बोगद्याजवळ तरुणाची दुचाकी आढळून आली. या प्रकरणी लोहमार्ग पोलिसात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.