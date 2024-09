Erandol Club Raid Case : अडीच-तीन लाखांचा हप्ता घेणारा पोलिस कोण? सोशल मीडियावरील 'त्या' Videoने खळबळ

Jalgaon Crime News : एरंडोल येथील हॉटेल मयुरी गार्डनजवळील पत्त्याच्या क्लबवर विशेष पोलिस महानिरीक्षकांच्या पथकाने रविवारी (ता. ८) छापा टाकला. क्लबवरून पथकाने १५ ते २० लाखांची रोकड जप्त केली असताना, कागदावर एक लाख ३१ हजार १४० रुपयांची जप्ती दाखवल्याचा आरोप करणारा व्हिडीओ व्हायरल झालाय. जळगावहून अडीच- तीन लाखांचा सेक्शन (हप्ता) घेणारा पोलिस कोण? याचीही चर्चा पोलिस दलात रंगली आहे. (Erandol Club Raid Case policeman two half to three lakh bribe)